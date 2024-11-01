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الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس معتدل على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة ببعض المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  اليوم الجمعة ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

كما يشهد  اليوم الجمعة، أمطارًا متوسطة  إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشرقية وتمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 17 درجة.

اليوم حالة الطقس الارصاد