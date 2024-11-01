أستاذ علاقات دولية: إيران تريد توجيه ضربة لإسرائيل عن طريق أذرعها بالمنطقة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المعلومات الواردة عن توجيه ضربة من إيران لإسرائيل تتسق وتتفق مع الكثير من التصريحات الإيرانية حتى قبل الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، لأن إيران أكدت مرارًا وتكرارًا بأن إذا أقدمت إسرائيل على استهداف أي من المنشآت داخل إيران فسيكون الرد قادم لا محاله حتى إن لم يتم استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الضربة الإسرائيلية كانت موجهة ودقيقة وحققت نتائج على واقع الأرض داخل الأراضي الإيرانية وهو ما سيدفع إيران قولًا واحدًا إلى توجيه ضربة قوية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه المرة تريد إيران أن تتجنب أن يكون الرد بشكل واضح من داخل إيران، ولكن تريد أن يكون الرد من خلال أذرعها في المنطقة في ظل وجود حالة احتقان شديد وتوتر في المنطقة.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «إيران ستدفع بشكل قاطع إلى توجيه ضربات حقيقية وقوية إلى إسرائيل حتى قبل انعقاد الانتخابات الأمريكية».