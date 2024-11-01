طبيب: الاختيار الخاطئ للمكملات الغذائية قد يتسبب في أضرار جسيمة للصحة

كشف الدكتور أليكسي كالينتشيف أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية، أن الاختيار الخاطئ للمكملات النشطة بيولوجيا قد يتسبب بأضرار جسيمة للصحة وفقا لما نشرته مجلة pravda.ru.

ويقول: إن الخطر يكمن في شراء مكمل غذائي مزيف وهذه مشكلة حقيقية مع المكملات الغذائية في جميع دول العالم فمثلا يكتب على عبوات المكملات الغذائية الأمريكية التي كانت تباع حتى في روسيا وأن إدارة الغذاء والدواء هي الهيئة التنظيمية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتواها أي أن المشتري يستهلكها على مسؤوليته الشخصية.

ووفقا لما يكتب على العبوة هو في الواقع معلومات ترويجية ووعود من الشركة المصنعة فالوضع هو نفسه تقريبا في أوروبا وروسيا أما الدولة فلا تنظم هذا بل تتحكم قدر الإمكان بعدم احتواء المكملات الغذائية على مواد خطرة على صحة الإنسان مثل أملاح المعادن الثقيلة، أو تلوث بكتيري بسبب عملية إنتاج غير سليمة.