ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بمدينة بواتييه الفرنسية

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الداخلية الفرنسية عن إصابة خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار في مدينة بواتييه في غرب فرنسا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق الأنباء فقد أصيب خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار وقع ليل الخميس الجمعة أمام مطعم في مدينة بواتييه في وسط فرنسا الغربي على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي ربط الحادث بأوساط الاتجار  بالمخدرات.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي إن أكثر من مئة شخص شهدوا الحادث أو شاركوا فيه. وأفاد مصدر في الشرطة بأن حياة أحد الجرحى وهو قاصر يبلغ الخامسة عشرة، في خطر.

 

الداخلية الفرنسية إطلاق نار مدينة بواتييه فرنسا