وكيل "تعليم القاهرة" تكرم الطلاب المتميزين بمسابقة طهاة مبدعون

صرح الدكتور خالد عبده، بأن مديرة المديرية سماح محمد إبراهيم أصرت على تكريم الفائزين في ملتقى طهاة مبدعون لتحفيز الطلاب على الاجتهاد والتميز .

وأشار إلى أن مسابقات الطهي واحدة من أهم الفعاليات التي يهتم الطهاة المتمرسين والشباب وكذلك الهواة بالاشتراك فيها لما تحمله من أهمية كبيرة في تكوين وتعزيز مهارات وخبرات المطبخ والتسويق والتجارة لديهم.

وأوضح كيف يستعد الـ "شيفات " لمسابقات الطهي؟ وما أهم متطلبات المشاركة في هذه النوعية من المنافسات؟ وما الأجواء المسيطرة على فعالياتها الخاصة؟ وما أهم الأخطاء التي يجب على المتسابقين تفاديها؟ هي الأسئلة التي تدور في أذهان الطهاة الشباب.

وقال: هنا يظهر الدور المستمر للتعليم الفني لفندقي في ثقل وتطوير مهارات وقدرات طلاب المدارس الفندقية طهاة المستقبل في مجال تقديم خدمات الأغذية والضيافة في الفنادق والمطاعم، حيث أقيمت مسابقة طهاة مبدعون وتواصلت سلسلة منافساتها لمدة ثلاث أيام واتسمت المسابقة بصبغة دولية واشترك شيفات من مصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر ولبنان وسوريا وسلطنة عمان وليبيا وفلسطين الحبيبة وكانت المسابقة في مستويات الشيفات المحترفين ومستويات الطلاب بالمدارس الفندقية والتي استطاعت فيها مدارس التعليم الفندقي بالقاهرة من تقديم صورة مشرفة ومبهرة، حيث حصلت مدرسة شبرا الفندقية إدارة الساحل على المركز الأول وحصلت مدرسة طلعت حرب إدارة بدر على المركز الثاني وحصلت مدرسة الألسن الخاصة إدارة شرق مدينة نصر التعليمية علي المركز الثالث والمركز الرابع مدرسة الدرب الأحمر إدارة وسط القاهرة ومدرسة سان استفانو إدارة الوايلي مشتركين في المركز الرابع.

وتتخذ طابع المنافسة الحرة المتبادلة بين المشاركين الحاضرين، ويتسم هذا التنافس بتبادل المعرفه بين الطرفين، وصقل مهارات الطلاب ووضعهم في محك حقيقي وفي مسابقة تنافسية يديريها شيفات محترفين من ثقافات مختلفة ويستطيع طلابنا اكتساب المهارات والمعارف حول كيفية الاستعداد الأمثل لمسابقات الطهي، وما هي أكثر النقاط تركيزًا وتقييمًا من طرف الحكام في المنافسات وأهم الأخطاء الواجب تداركها من قبل الطهاة، إلى جانب ذكره مجموعة من الأسرار و التفاصيل الدقيقة التي لا ينتبه إليه الكثير من المتنافسين.

وقد حرص الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالقاهرة علي تشجيع الطلاب والحضور مع الطلاب ومسؤولي المدارس رغم كون المسابقة تكون من بعد الساعة الرابعة وتمتد الي الساعة التاسعة لكن كان حرص مدير التعليم الفني علي تشجيع الطلاب وتقديم صورة مشرفة عن التعليم الفني بالقاهرة وفي حضور متميز من توجيه عام الفندقي الاستاذة امل واستاذ فرج والسادة مديري المدارس المشاركة ونخبة من التعليم الفني بالمديرية والقي مدير عام التعليم الفني كلمة ترحيبية في المسابقة نيابة عن سماح محمد ابراهيم وكيل اول الوزارة- مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رحب فيها بضيوف مصر الاعزاء في بلدهم الثاني مصر بلد الامن والامان ونقل فيها تحيات وتقدير الاستاذة مدير المديرية للمشاركين والقائمين علي التنظيم لتحفيز الطلاب علي الجد والاجتهاد واظهار جودة ما تم تعلمه في مدارسهم وصقل مهاراتهم والاحتكاك الجيد مع مستويات احترافية حقيقية.

كما توجه بالشكر للشيف رشا هيكل المسؤولة والمشرفة علي مسابقة طهاة مبدعون للعام الثاني علي حسن التنظيم والدقة وتوفير كل السبل نحو نجاح المسابقة ولفريق العمل معها كما تم تقديم جوائز قيمة تذكارية تعبر عن مصر وحضارتها العريقة وفي اجواء احتفالية.

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