نزوح مكثف لأهالي عدد من مناطق ضاحية بيروت الجنوبية جراء غارات الاحتلال

افادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن هناك نزوحا مكثفا لأهالي عدد من مناطق ضاحية بيروت الجنوبية جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، أعلنت سقوط شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية على وحدة سكنية في منطقة عين الرمانة - عاليه بالعاصمة بيروت.

كما أعلنت وكالة الأنباء ، سقوط 11 شهدا و14 مصابا جراء عدوان الاحتلال على بعلبك ومحيطها.

