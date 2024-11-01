اليوم.. 3 عروض ضمن مسابقات مهرجان آفاق مسرحية بالهناجر

يشهد مركز الهناجر للفنون في السابعة مساء اليوم الجمعة، عروض "نزيف" و"تعظيم سلام" و"الهانم" ضمن مسابقات الديودراما والعروض القصيرة وذوي الهمم، بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام في الفترة من 29 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان: يقدم عرض "تعظيم سلام" ضمن مسابقة ذوي الهمم إضافة لعرض "نزيف" ضمن مسابقة عروض الديودراما و"الهانم" ضمن مسابقة العروض القصيرة من بين 97 عرض تقدموا للتصفيات بمسابقات العروض الطويلة والقصيرة وذوي الهمم ومسرح الطفل والمونودراما والديودراما وغيرها، من بين 40 عرض تقدموا في في المرحلة الأولى للمهرجان والتي كانت في الفترة من 3 وحتى 21 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن تلك العروض تتسابق السبت على مسرح الهناجر بالمجان وتبدأ العروض في السابعة مساء.

وصرح المؤلف والمخرج عصام بدوي، بأن فرقة مركز شباب النصر بالإسكندرية، التي تأسست عام 2011، تشارك للمرة الثامنة في مهرجان آفاق مسرحية، وتقدم الفرقة عرضين، أحدهما بعنوان "تعظيم سلام" المخصص لذوي الهمم، حيث يتمحور العرض حول تعاطف الأطفال مع طفلة فلسطينية، حيث يلعبون ويرقصون معها، ويقدمون لها الطعام والأمان، مؤكدين لها بقلوبهم النقية: "لا تخافي، نحن معك"، فالعرض بعيد تماماً عن أي إسقاطات سياسية، ويركز فقط على مشاعر الحب والمساعدة.

يشارك في بطولة المسرحية: مروان عاطف، محمود علي محمود، مروان سعيد، مروان بخاري، محمد عبد المقصود، أحمد حمدي، منة الله جمال، فرج عبد العاطي روفيدة علي السيد، كريمة أحمد قباري، سهيلة خميس، أروى ثروت، فاطمة محمد رمضان، عطية محمد رمضان، آية محمد إبراهيم، فاطمة محمد محمود، محمد سعيد عبد الحميد، محمد خميس محمد، سعاد أحمد محمد، سامح علي عبد السلام، نجلاء السيد أحمد.

كما يقدم ضمن مسابقة الديودراما عرض مسرحية "نزيف" التي تتحدث عن المشاعر التي تسقطنا عطشى وتستنزفنا بلا جدوى، والعرض من بطولة ولاء سلامة، أحمد مصطفى، إعداد موسيقي محمد المصري، تصميم إضاءة محمود أبو جميلة، تصميم بانفلت محمد عبد العزيز، تأليف وإخراج عصام بدوي.

وقال مخرج عرض "الهانم" حمدي أحمد، إن العرض يتحدث عرض الهانم المأخوذ عن نص الخادمتان لجان جينيه عن الظلم الواقع على المرأة والفارق الطبقي الذي يجعل الفقراء في حالة معاناة دائمة بسبب تسلط الطبقة الأعلى.

مسرحية "الهانم" عن نص "الخادمتان" لجان جينييه، ترجمة سمير أحمد ندا، دراماتورج محمود رمضان، تمثيل حسناء بدر فؤاد ورنيم سعيد محمد، ديكور فتحي ناصر، إضاءة محمود أبو جميلة، إعداد موسيقي محمود رمضان، استعراضات عمر فوزي، غناء مؤمن حسني، مخرج منفذ محمد سمير أوتاكا، وإخراج حمدي أحمد.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.