أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 09:53 ص

استقر سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 1-11-2024، بعدما كسر حاجز الـ49 جنيهاً للبيع في العديد من البنوك أمس، ليصل إلى 48.89 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

فيما يلي تعرض "البوابة نيوز" تفاصيل سعر صرف الدولار في 10 بنوك مصرية بنهاية تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 48.88 جنيه

سعر البيع: 48.98 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 48.88 جنيه

سعر البيع: 48.98 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 48.89 جنيه

سعر البيع: 48.99 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 48.94 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.90 جنيه

سعر البيع: 49.00 جنيه

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 48.93 جنيه

سعر البيع: 49.03 جنيه

سعر الدولار في بنك HSBC:

سعر الشراء: 48.90 جنيه

سعر البيع: 49.00 جنيه

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء: 48.88 جنيه

سعر البيع: 48.98 جنيه

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

سعر الشراء: 48.85 جنيه

سعر البيع: 48.95 جنيه