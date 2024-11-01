الأحد.. "الطريق إلى cop29 من أجل عالم أخضر" بمكتبة القاهرة الكبرى

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الكاتب يحيى رياض يوسف، ندوة ثقافية بعنوان "الطريق إلى cop29" من أجل عالم أخضر بالتعاون مع الدكتور مصطفى الشربينى سفير ميثاق الاتحاد الأوروبي للمناخ، وذلك في الخامسة من مساء الأحد المقبل، الموافق 3 نوفمبر الجارى بمقر المكتبة في الزمالك.

يشارك في اللقاء كل من: المستشار عيد لعبيدى، والدكتور خالد القاضى، والدكتور خالد الألفى، والدكتورة هدى شعبان، والإعلامية نجلاء يعقوب، والمهندسة ان ناجى، والدكتورة منال خيرى، والدكتور عيد شعبان، والدكتور مجدى علام، والمهندس عادل توفيق، والرائد أحمد كركيت، والمهندسة مى فاروق، والدكتورة أميمة عيسى، والدكتورة الهام فايد، والدكتورة صفاء مأمون، والدكتورة مى محمد، والمهندسة مى عبدالرازق، والدكتورة هيدا فاروق، والدكتورة نوال منصور، والدكتورة أميرة حرفوش، والدكتورة نوال منصور، وآخرون.

يشار إلى أن من أهم الاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، فقد تم إنشاء «المجلس الوطني للتغيرات المُناخية» عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة، كما جاءت «الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.