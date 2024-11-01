الاستعلام عن صحة 3 أشخاص أصيبوا بالتسمم بمنشأة القناطر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا بحالة تسمم غذائي بمنشأة القناطر، والذي تبين تناولهم لوجبة غذائية منتهية الصلاحية، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقى مأمور مركز منشأة القناطر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات تسمم بمدخل قرية أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة "أيمن .م" 52 سنة، "روماني .ه" 29 سنة و"يوسف. ع" 51 سنة بحالة تسمم غذائي بمنطقة الزارع بطريق سجن القطا.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.