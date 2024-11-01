ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة 3 أشخاص أصيبوا بالتسمم بمنشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا بحالة تسمم غذائي بمنشأة القناطر، والذي تبين تناولهم لوجبة غذائية منتهية الصلاحية، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقى مأمور مركز منشأة القناطر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات تسمم بمدخل قرية أبو غالب بدائرة المركز.

 وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة "أيمن .م" 52 سنة، "روماني .ه" 29 سنة و"يوسف. ع" 51 سنة بحالة تسمم غذائي بمنطقة الزارع بطريق سجن القطا.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وجبة منتهية الصلاحية الاستعلام صحة دولار أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي بمنشأة