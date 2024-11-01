حبس شاب بتهمة سرقة شقة عمه بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول اقتحام شقة تاجر وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، بواسطة نجل شقيق التاجر وصديقه بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعدما أقروا بقيامهم بالسرقة، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من تاجر مقيم بدائرة القسم، يتهم فيه شخصين غير معروفين لديه باقتحام شقته وادعيا أنهما ضباط شرطة وقاما بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخلها.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيق المبلغ وصديقه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول الرئيسي والذي أفاد بمعرفته وجود مبالغ مالية بشقة عمه وقام بذلك لسرقتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.