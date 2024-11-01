فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية بعددًا من المركبات العسكرية التي اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وقام جنود الاحتلال باعتلاء عدد من العمارات ونصب القناصة على أسطحها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام القرى والمدن الفلسطينية، فاقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها في شوارع المدينة، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.