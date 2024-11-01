لجنة الرصد والرأي العام بالتنسيقية تناقش خطة عملها الجديدة

عقدت لجنة الرصد والرأي العام بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا بأعضائها وذلك لمناقشة الخطة التنفيذية لعمل اللجنة في الفترة القادمة.

واستعراض أعضاء اللجنة المهام والاختصاصات، واتفقوا على آليات العمل داخل اللجنة والخطة التنفيذية الفترة القادمة.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وتم تحديد تصور للمرحلة المقبلة للعمل بما يحقق أهداف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال رصد كافة الأحداث التي تشغل الرأي العام للمواطنين، مما يساهم في دعم الاستقرار ومواجهة الشائعات التي تؤثر على الوطن والمواطنين.

شارك في الاجتماع كلا من: النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى أحمد زكي، والنائب محمد عمارة - أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد عبد اللطيف، ومي مبروك، ومصطفى زيدان، ومحمد نبيل، ومحمد فاتوري، ومحمد غنيم، وشادي الكردي، وسالمة سعيد، وهند عبد الغفار، وعلي قاعود، وراندا جمال، وحسام حفني، ونانسي طلال زيدان، ومينا سنبل، ومحمد عبد الخالق غنيم، وعبدالغني فرج، أحمد محمود، يوسف العوال.

