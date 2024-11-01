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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. شهداء وجرحى إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في منطقة عين الرمانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في منطقة عين الرمانة – عاليه.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة استهدف محيط مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبهذا الهجوم ترتفع الغارات الإسرائيلية الليلة إلى 10 غارات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، ومازالت الجبهات تُرفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المُعدة مُسبقًا.

وتابع، أن قواته تمكنت من تدمير 42 دبابة ميركافا، وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريحًا من الجيش الإسرائيلي، كما تمكن مقاتليه إسقاط 3 مُسيّرات من طراز “هرمز 450” ومُسيرتين من طراز "هرمز 900".

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