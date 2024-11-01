الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي منطقة سكنية في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات على مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، ومازالت الجبهات تُرفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المُعدة مُسبقًا.

وتابع، أن قواته تمكنت من تدمير 42 دبابة ميركافا، وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريحًا من الجيش الإسرائيلي، كما تمكن مقاتليه إسقاط 3 مُسيّرات من طراز “هرمز 450” ومُسيرتين من طراز "هرمز 900".