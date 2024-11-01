إذا شعرت بهذه العلامات عليك زيارة الطبيب فورًا

كلنا نميل إلى جسد صحي سليم، لذلك نحرص على اتباع كل ما هو صحي ولكن أحيانًا قد تشغلنا أمورنا الحياتية عن بعض العلامات التي قد تبدو عادية أنها في غاية من الخطوره إذ تنذر بمرض القلب وعلى ذلك نهملها ولا ننتبه إليها، فتعال معي نتعرف على تلك العلامات التي قد تبدو لنا عادية ولا نتتبه إليها حتى نحصل على حسم صحي وسليم.

طبقا لما نشره موقع "ليتنا..رو تير" أشارت الدكتورة "تمارا باركينخويما" إلى تلك الأعراض إذ حددتها على النحو التالي الذي لا ينتبه إليها البعض إذ أشارت إلى "فقدان الوعي مصحوبا بدوخة فضلا عن تغير لون الجلد للازرق ومن ثم يرافقها في ذالك شحوب الوجه ذلك من ناحية ومن ناحية أخرى لدي البعض أعراض مثل ضيق التنفس والتورم".

توضح بأن أعراض “ضيق التنفس والتورم “تعد من أخطر الأعراض التي يغفل عنها البعض وقد تؤدي إلى مرض بالقلب إذ يلزم عنه مشكلة بالدورة الدمويه ينتج عنها ”ذبحة صدريه ” لا يمكن علاجها إلا بالجراحة.

وأضافت أن علامة ضيق التنفس قد تحدث تحديدا بوقت الاستلقاء، أو عند ممارسة نشاط بدني بسيط الذي يعقبه الإحساس بضيق التنفس وأيضا، أوقات الراحة أما عن التورم فتوضح بأنه قد يظهر في الأطراف السفلية من أعضاء الجسم وعنها تزيد الخطورة.

وأكدت أن هذه الأعراض قد تحدث ألم في منطقة القلب الذي ينتج عنها مشاكل بالدورة الدموية تنذر في بداياتها بإحساس بضغط شديد يعقبه دوخه لمجرد جهد بدني بسيط أو مجرد انفعالات عاطفية ينتج عنها ما يطلق عليه "ذبحة صدرية يعقبها الشعور بالقلق والخوف الذي يزيد الشعور بألم القلب على ذلك تنصح بضرورة التوجه إلى الدكتور على الفور للكشف الطبي والعلاج الطبي السريع حتى لا تتفاقم الأمور فتسبب ما لا يحمد عقبال.