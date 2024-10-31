فلسطين.. 9 شهداء وعشرات الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 9 مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مخيم النصيرات.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام القرى والمدن الفلسطينية، فاقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها في شوارع المدينة، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت الآليات الإسرائيلية في محيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.