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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فصائل عراقية: استهدفنا موقعًا حيويًا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت فصائل عراقية، اليوم الجمعة، مهاجمة هدفًا حيويًا في جنوب الأراضي المحتلة، وذكرت أنه الهدف السابع التي قامت باستهدافه هذا اليوم بواسطة الطيران المسيّر.

كما هاجمت تلك الفصائل هدفًا حيويًا في وسط الأراضي المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي يتحقق من انفجار طائرة بدون طيار عند مفترق جولاني جنوب شرق طبريا.

وأعلن عن وجود دوي صفارات الإنذار غربي الناصرة خشية تسلل طائرات مسيّرة، كما دوت صفارات الإنذار شرقي حيفا خشية تسلل طائرات مسيّرة، وفي الكريوت شمال حيفا، ودوت صفارات الإنذار في المطلة في إصبع الجليل.

وأمس الخميس، أعلنت فصائل عراقية، أنها هاجمت هدفًا حيويًا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

فصائل عراقية الطيران المسي ر استهداف موقع حيوي