بالمصرى.. علمتني الحياة أن أكون إنساناً

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 10:15 م

علمتنى الحياة أن كلنا بشر وكلنا خطاءون.. أن الصمت كثيراً ما يكون أبلغ.. أننا نلهث وراءالمادة والبعض يبيع ضميره وقيمه وأخلاقياته ثم نرحل ونفني ويوارينا الثرى وتبقي المادة.. أن الصدق هو ما يجعلنا نحترم أنفسنا أولاً ونجبر الآخرين علي احترامنا.. أن الفرق شاسع بين الطموح والطمع.. أن الحرية مسئولية وليست همجية ولهواً وانحلالاً.. أن الإنسان هو القضية والحل والسؤال والإجابة.. أن القلب المبصر كنز الكنوز وسر الأسرار.

علمتنى الحياة أن لا أهتم بمن يتكلم كثيراً ولا يفعل شيئاً.. أن الكراهية مرض خبيث يصيب قلب الكاره فيحول حياته إلى جحيم.. أن طريق المحبة والسلام يبدأ من داخلك أنت.. أن الغنى في الاستغناء.. أن الرضا يجعلك تستمتع بما تأخذه وتملكه مهما كان بسيطاً وعدم الرضا يجعلك دائماً تنتظر الأكثر والأكبر ولا تشبع نفسك أبداً.. أن الأصل والتربية لا علاقة لهم بالمادة.. أن الذكريات ملكية خاصة غير قابلة للبيع أو الشراء أو التوريث أو التأميم.. أنه برحيل الأب والأم يرحل الأمان والرحمة والحنان ويبقى ألم الفقد مصاحباً لنا كالقرين.. أن المواقف تبني الثقة أو تلغيها.. أن الحكم بالمظاهر كثيراً ما يكون خادعاً.. أن المعرفه نهر لا ينضب.

علمتنى الحياة أيضاً أن القلب البور مستحيل أن تزرع به بذرة محبة، ومهما حاولت لن تحصد سوى الإجهاد والوجع.. أن الكذب ضعف وخيبة ومهما طال الوقت سينكشف.. أن التجاهل حل سحري لمن لا يستحق الاهتمام.. أن كل شخص يعرف إلهه ويراه حسب استنارة عقله ونور قلبه.. أن الإنسان يجب أن يتذكر دائماً أنه وهو في كامل قوته هو أيضاً في كامل ضعفه.. أنه لو دامت لغيرك ما وصلت إليك.. أن كل نعمة أو نقمة هي في حد ذاتها اختبار.. أن المحبة أعمق كثيراً من الحب وأكثر استمرارية.. أن غربة النفس أصعب من غربة المكان.. أن من يقرر أن يخسر نفسه يخسر العالم.. أن الإنسانية هي الحل.. أن لا أنبهر بشهرة أو منصب أو مال أو جمال، فكلٌ إلى زوال ويبقى الأثر.. أن السيرة أطول من العمر.. أن حب الناس نعمة وكنز.. أن راحة البال لا تُشترى.. أنه من نم لك نم عليك.. أن الشيطان يكمن في التفاصيل التي قد تبدو صغيرة.. أن أهتم دائماً بلقاء نفسي مع نفسي فأعاتبها وأداعبها وأكافئها وأعاقبها.. أن علاقات المصالح عمرها قصير جداً.. أن في الكِبر عِبر.. أن المال قد يشترى وسادة ريش نعام ولكنه لا يشتري أحلاماً هادئة ونوماً عميقاً وراحة بال.. أنه يوجد بشر خسارتهم مكسب وبشر مكسبهم خسارة.. أن الدين أصله الضمير.. أن لا تكون قناعاتي بأشخاص أو معتقد أو أي شيء بناءعلى السمع بل بناء على البحث.. أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

علمتني الحياه أن أكون إنساناً.. وكفى.