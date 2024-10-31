بالأسماء.. «مدكور» يجري حركة تغييرات واسعة لقيادات صحة الدقهلية

اعتمد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمس الخميس، حركة قيادات صحة الدقهلية والتي شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات المديرية، وتفعيل الحوكمة، والتطوير المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت حركة التغييرات تكليف الدكتورة نجلاء فتحى محمود بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بجمصة، وندب الدكتور رامي السعيد الغريب بتسيير أعمال مدير إدارة الرعاية الأساسية، وندب الطبيبة رحاب حسان عبد الحميد بتسيير أعمال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وندب الطبيبة سماء محسن محمد بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالسنبلاوين.

كما تضمنت الحركة ندب الطبيب عماد حمدي عبد العال بتسيير أعمال مدير مستشفى تمى الأمديد وندب طبيبة الأسنان إسراء أحمد إبراهيم بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بتمى الأمديد.

كما اشتملت الحركة على تكليف الطبيبة زينب محمد ربيع بتسيير أعمال منسق المبادرات الرئاسية بجانب عملها بالرعاية الأساسية وتكليف الدكتور يحيى رميح بإدارة ملف تطوير الطب العلاجى.

وكانت مديرية الصحة فى الدقهلية قد أعلنت فى الـ24 من سبتمبر الماضي عن حاجاتها لاستقطاب كوادر بشرية؛ تمهيدًا لاختيار من لديه القدرة على تولي مسؤولية إدراة ( فنية - صحية- مستشفى ) من تخصصات ( الطب البشري - الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي).