غرفة السياحة : حجز جناح خاص للشركات بمعرض لندن الدولي

أعلنت غرفة شركات السياحة اليوم، عن حجز جناحها المخصص للأعضاء في سوق السفر الدولي 2024 WTM LONDON والمقرر عقده بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 الى 7 نوفمبر 2024.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات اليوم، إنه في إطار حرصها على دعم أعضاء الجمعية العمومية والسعي لتعظيم دور شركات السياحة في التسويق للمقصد السياحي المصري في المعارض الدولية، تم حجز جناح للغرفة بالمعرض يتم تخصيصه للشركات المصرية الزائرة لمنحها الفرصة لعقد لقاءات عمل مع نظرائهم من الشركات الأجنبية.

تخصص الغرفة الجناح للشركات التي لم تستطع حجز ودفع رسوم الاشتراك للحصول على جناح خاص لها بالمعرض، مشيرة إلى ضرورة الالتزام ببعض الاشتراطات لتعظيم الاستفادة من الجناح، وأهمها أنه سيتم تخصيص الجناح لعمل لقاءات عمل بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية فقط، ولا يسمح بإستخدام جناح الغرفة لعقد اجتماعات مع فنادق مصرية أو شركات مصرية.

كما يتم حجز جناح الغرفة مسبقا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى قسم المعارض بالغرفة، ويكون الحجز لمدة ساعة في اليوم ويمكن الحجز لأكثر من مرة، وتقوم الشركة الراغبة في استخدام جناح الغرفة لعقد اجتماعاتها مع الشركات الاجنبية بسداد مبلغ 50 يورو عن كل ساعة، ويقبل طلب الشركة للدخول لجناح الغرفة لعمل اجتماع فوري في حالة وجود أماكن شاغرة بعد سداد الرسوم لممثل الغرفة المتواجد بالمعرض.

وتابعت الغرفة: "تلتزم الشركة بترك الجناح بعد انتهاء فترة الساعة، ولا يسمح بمد هذه الفترة الزمنية إلا في حالة عدم وجود حجوزات لشركات أخرى، كما تلتزم بالمحافظة على الجناح والالتزام بالقواعد الخاصة بالمعرض أثناء تواجدها بالجناح، وفي حالة عدم الالتزام من جانب الشركة لن يتم قبول اي حجوزات منها لأي معارض دولية أخرى لمدة".