إيران تستدعي القائم بالأعمال الألماني احتجاجا على قرار برلين إغلاق القنصليات الإيرانية

استدعت طهران، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الألماني، احتجاجًا على قرار برلين إغلاق القنصليات الإيرانية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت ألمانيا أعلنت اليوم، أنها ستغلق القنصليتين الإيرانيتين لديها، ردًا على إعدام طهران لمواطن ألماني من أصل إيراني، لكنها ستسمح بإبقاء السفارة مفتوحة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -في نيويورك- إن علاقاتنا الدبلوماسية مع إيران متدنية للغاية.

وسحبت ألمانيا سفيرها على خلفية إعدام «جمشيد شارمهد»، واستدعت القائم بالأعمال الإيراني للتعبير عن احتجاج برلين.