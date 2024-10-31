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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب العراقي

محمود المشهداني
محمود المشهداني
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أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، بانتخاب محمود المشهداني، رئيسًا لمجلس النواب العراقي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بعد قرابة عام على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق - وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد - بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ووفق العرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية ذو الصلاحيات المحدودة إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، أما رئاسة البرلمان فتُخصص للسُنة، وذلك في ظل وجود مجموعات عرقية وطوائف مختلفة في البلاد.

محمود المشهداني مجلس النواب العراقي العراق محمد الحلبوسي