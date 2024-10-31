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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد حفل ختام فعاليات الأسبوع البيئي في حب مصر (صور)

البوابة نيوز
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شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، ختام فاعليات الأسبوع البيئي في حب مصر، والذي عقد بمشاركة فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، ومؤسسة نور الإيمان الخيرية وبرعاية شركة أسمنت سيناء وشركة سيناء للأسمنت الأبيض.

وقال المحافظ، إن الأسبوع البيئي في حب مصر، تم خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر وحتى ٣١ أكتوبر، دعمًا لمبادرات رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعلى هامش الاحتفال تم تكريم عدد من القيادات والرموز المجتمعية والوطنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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