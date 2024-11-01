بيراميدز يخشى مفاجآت بتروجيت في ضربة البداية

يبدأ فريق بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بتروجيت «العائد» للدوري الممتاز من جديد، وذلك فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، وفى النسخة الاستثنائية التى تقام بنظام الدوري من دور واحد وبعدها يتم تقسيم الأندية الـ١٨ إلى مجموعتين الأولى تنافس على اللقب والأخرى تنافس على البقاء.

يدخل بيراميدز النسخة الجديدة من الدوري الممتاز «دورى نايل» بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب بعدما كان قريب من التتويج بدرع الدوري فى الموسم الماضى وتصدر المسابقة حتى الجولات الأخيرة، ويتسلح الفريق السماوي بحالة من الاستقرار الإدارى والفني، حيث يمتلك بيراميدز كتيبة من النجوم يستطيعون صناعة الفارق.

السماوى يتسلح بكتيبة النجوم خلال مواجهة الفريق البترولي العائد لدوري الأضواء

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع ٤ صفقات خلال الميركاتو الصيفى المنتهى حيث ضمت النيجيرى صديق أوجولا جناح فريق سيراميكا كليوباترا وأحد نجوم الدورى فى الموسم الماضى وعبد الرحمن مجدى فى صفقة انتقال حر قادمًا من فريق الإسماعيلى ويوسف أوباما لاعب الزمالك السابق وطارق علاء من نادى سموحة.

كما يمتلك بيراميدز بقيادة مديره الفنى الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش كتيبة من النجوم على رأسهم مصطفى فتحى ورمضان صبحى وإبراهيم عادل والمهاجم الكونغولى فيستون مايلى ثانى هدافى الدورى فى الموسم الماضي، بالإضافة لثنائى الدفاع على جبر وأحمد سامى والحارس المتالق أحمد الشناوي.

واستعد فريق بيراميدز للدورى الممتاز والموسم الجديد بمعسكر خارجى فى تركيا، بالإضافة لخوض مباريات كاس السوبر المصرى للأبطال، والتى حقق فيها الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الهزيمة فى نصف النهائى بركلات الترجيح من الزمالك، قبل الفوز على سيراميكا فى مباراة الميدالية البرونزية.

فى المقابل؛ يخطط فريق بتروجيت للعائد للظهور مجددًا للعب وسط الكبار، بعد غياب ٤ مواسم لتحقيق انطلاقة قوية فى دورى الأضواء والشهرة متسلحًا بصفقات مميزة تعاقد معها مسئولو النادى وتحت القيادة الفنية للمدرب سيد عيد.

ودعم نادي بتروجيت صفوف الفريق بالتعاقد مع عبد العزيز السيد، أحمد غنيم، عمر صلاح، زياد فرج، عبدالله محمود، محمد فوزي، حسام هريدي، إسلام عبدالله، بالإضافة إلى الثنائي الأجنبي الأوغندي آلان تشامبادي، والنيجيري جابريل شيكودى.