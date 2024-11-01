محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين المتاحين مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.. ريال مدريد ينتظر مصير ثنائي ليفربول وبايرن ميونخ.. ومستقبل غامض لـ«نيمار» مع الهلال السعودي

يتصدر النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين المتاحين بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي 2025، وذلك ضمن 11 لاعبًا تنتهى عقودهم مع أنديتهم مع نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص فى أرقام وإحصائيات كرة القدم والقيم التسويقية للاعبين حول العالم، فإن هناك 11 لاعبًا تنتهى عقودهم فى الصيف المقبل، بينهم محمد صلاح، الذى يحتل المركز الثالث فى القائمة من حيث القيمة السوقية، خلف زميله فى ليفربول، الإنجليزى ترينت ألكسندر أرنولد وليروى ساني جناح بايرن ميونخ الألماني.

أرنولد

ويأتى أرنولد على قمة اللاعبين المتاحين مجانًا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من حيث القيمة السوقية، التى تبلغ 70 مليون يورو، ليقترب الظهير الأيمن من الرحيل عن ليفربول فى الميركاتو الصيفي، فى ظل وجود رغبة قوية من ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع صاحب الـ26 عامًا فى صفقة انتقال حر.

ورفض أرنولد عدة عروض لتمديد عقده مع ليفربول وسط اهتمام ريال مدريد للظفر بخدمات أحد أفضل اللاعبين فى مركز الظهير الأيمن حول العالم فى الوقت الحالي، ليتطلع زميل صلاح إلى خوض تجربة جديدة خارج قلعة أنفيلد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الريال لتعويض غياب دانى كارفخال، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى للركبة مطلع الموسم الحالي، وبالتالى يستغرق وقتًا طويلًا للعودة إلى مستواه المعهود، وكذا لعدم وجود بديل قوى للظهير الإسباني.

ساني

ويحتل الجناح الألمانى ليروى سانى وصافة الترتيب فى القائمة بقيمة سوقية 70 مليون يورو، حيث بات ضمن اللاعبين المتاحين فى الميركاتو الصيفي القادم، بعد خروجه من حسابات البلجيكى فينسنت كومبانى المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى منذ بداية الموسم الجاري، بالاعتماد على الشاب الفرنسى مايكل أوليسي.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن أرسنال الإنجليزى يستهدف التعاقد مع سانى فى صفقة مجانية فى نهاية الموسم الحالي، إذ تؤكد شبكة «فوتبول إنسايدر» أن النادى اللندنى يعمل على ضم سانى فى الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر، فى ظل رغبة برشلونة ومانشستر يونايتد لضمه.

محمد صلاح

وبالرغم من تخطيه عامه الـ32، ما زال محمد صلاح يقدم الكثير لفريق ليفربول سواء فى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا، ويحقق المزيد من الأرقام القياسية، لكن عقده ينتهى بنهاية هذا الموسم، لتزداد التكهنات حول مستقبله مع الريدز.

وانتشرت أنباء فى الفترة الأخيرة حول مصير صلاح مع ليفربول، حيث شددت تقارير إعلامية على أن نجم المنتخب الوطنى سيجدد عقده مع حمر الميرسيسايد حتى عام 2027، ولكن هناك عروضا مغرية تعيق استمرار الفرعون المصرى مع ناديه.

وتبلغ قيمة محمد صلاح السوقية فى الوقت الحالى 55 مليون يورو، فى موسمه الثامن مع الريدز قادمًا من روما الإيطالى فى صيف 2017، لتنهال العروض عليه أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن أندية الدورى السعودى على رأسها الهلال واتحاد جدة.

ألفونسو ديفيز

وبـ50 مليون يورو، يحتل الكندى ألفونسو ديفيز المرتبة الرابعة فى القائمة، حيث ينتهى عقده مع بايرن ميونخ هذا الموسم، ليصبح لاعبًا حرًا فى صيف 2025.

وينتظر ريال مدريد مصير ألفونسو ديفيز مع البايرن للتعاقد معه الصيف المقبل، حاله مثل حال أرنولد من ليفربول، حيث يتبع النادى المدريدى بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز سياسة جديدة فى سوق الانتقالات، وهى ضم اللاعبين بشكل مجانى بعد نهاية عقودهم، لذا يقترب الظهير الأيسر الكندي من الانضمام إلى الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوشوا كيميش

أما الجوكر جوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ بقيمته السوقية 50 مليون يورو، لم يعقد أى جلسات حتى الآن مع إدارة العملاق البافارى لتجديد عقده الذى ينتهى الموسم الحالي.

وأكد كيميش، أنه فى عالم كرة القدم "لا يمكن أبدًا استبعاد شيء"، فى إشارة منه إلى اهتمام برشلونة المحتمل بالتعاقد معه، حيث يهتم الفريق الكتالونى بقوة للتعاقد مع صاحب الـ29 عامًا فى صفقة انتقال حر الصيف القادم.

جوناثان ديفيد

وبرز الكندى جوناثان ديفيد كأحد أفضل المهاجمين فى الدورى الفرنسي، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار خلال الفترة الأخيرة، منها تسجيل هدف فوز ليل التاريخى على ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا.

ينتهى عقد ديفيد فى صيف 2025 مع ليل، لكنه أصبح على رادار العريق ميلان الإيطالى بحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، إذ تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.

سون

وبنفس القيمة السوقية، يتواجد النجم الكورى الجنوبى سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير فى القائمة، الذى ينتهى عقده مع السبيرز فى صيف 2025.

وينتهى تعاقد سون مع توتنهام بقضائه 10 أعوام كاملة قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، حصل خلالها على العديد من الجوائز الفردية، آخرها التتويج بجائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا.

دي بروين

بينما يتواجد البلجيكى كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتى الإنجليزى فى القائمة بـ45 مليون يورو أيضًا، على أن ينتهى عقده مع نهاية الموسم الحالى وسط مزيد من الإصابات التى يتعرض لها مؤخرًا.

وقد يرحل دى بروين عن السيتي إلى الدوري السعودي، فى ظل العروض المغرية من اتحاد جدة وغيره من الأندية السعودية، مع اقتراب الإسبانى بيب جوارديولا من عدم الاعتماد على صاحب الـ33 عامًا لكثرة إصاباته.

فان دايك

وتترقب العديد من الأندية الكبرى حول العالم، مصير الهولندى فيرجيل فان دايك مع ليفربول، الذى تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو.

وتراقب عمالقة أوروبا موقف فان دايك مع الريدز، بشأن تجديد عقده الذى ينتهى الصيف المقبل، حيث يعد صفقة قوية لأى ناد يضمه فى الميركاتو الصيفي خاصة أنه صفقة مجانية.

كما ظهر الدورى السعودى فى الصورة للتعاقد مع فان دايك، الذى قال فى هذا الشأن: "دعونا نرى ما سيحدث فى نهاية الموسم الحالي، أنا حاليًا أستمتع بكرة القدم مع هذا الفريق".

جوناثان تاه

وخطف المدافع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الأضواء فى الفترة الأخيرة، بعدما أسهم فى تتويج فريقه ببطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا تحت قيادة المدرب الإسباني تشابى ألونسو.

وأصبح تاه مطمعًا للكبار فى الميركاتو الصيفي المقبل، حينما ينتهى عقده مع ليفركوزن، حيث تتنافس أندية: برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان على صاحب الـ28 عامًا، الذى تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو.

نيمار

ويتذيل البرازيلى نيمار دا سيلفا قائمة اللاعبين المتاحين مجانًا فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بـ30 مليون يورو قيمة سوقية، بعد اقتراب نهاية عقده مع الهلال السعودي.

وغاب نيمار عن الملاعب لفترة طويلة للإصابة بالرباط الصليبي، لكنه لم يشارك فى المباريات سوى فى دقائق معدودة، لكن بات مستقبله مع الزعيم غامضًا.

بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن نيمار اشترى قطعة أرض مواجهة للبحر فى بال هاربور، القريبة جدًا من ميامي بفلوريدا، مقابل 26 مليون دولار، ما يشير إلى احتمالية انتقاله إلى نادى إنتر ميامي الأمريكي لمزاملة زميله السابق ليونيل ميسي في الصيف المقبل.