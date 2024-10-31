مقتل 7 مستوطنين في هجومين بصواريخ حزب الله على شمال إسرائيل 

قُتل سبعة أشخاص في هجومين صاروخيين منفصلين على شمال إسرائيل، اليوم الخميس.



أدت الضربات إلى وقوع إصابات خطيرة، كما تسببت هجمات أخرى في مختلف أنحاء المنطقة في سقوط المزيد من القتلى، فيما واصلت إسرائيل غزوها البري للبنان والذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى استعادة الأمن في الشمال.



وسجلت إسرائيل مقُتل خمسة أشخاص أخرين في منطقة زراعية بالقرب من بلدة المطلة الشمالية، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد إطلاق صاروخين من لبنان.