اليوم.. وزير الأوقاف والمفتي يزوران محافظة كفر الشيخ

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تستعد لاستقبال عدد من الشخصيات الدينية، لزيارة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بعد الانتهاء من احتفالات المحافظة بمولده، والذي شهدته مشيخة الطرق الصوفية، وتزامنًا مع بدء الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظه كفرالشيخ، والذى يواكب 4 نوفمبر ذكرى معركة البرلس البحرية، والتي حدثت بالقرب من شواطئ البرلس أبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

أشار المحافظ، إلى أنه سيتم اليوم الجمعة، نقل شعائر صلاة الجمعة عبر وحدة الإذاعة الخارجية للتلفزيون المصري من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وذلك بحضور الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف المصرية.

وجرت أحداث معركة البرلس، أمام شاطئ بحيرة البرلس، في البحر المتوسط بين ثلاث زوراق طوربيد مصرية، ومجموعة من القطع البحرية التابعة للبحرية الإنجليزية والفرنسية، خلال أحداث العدوان الثلاثي على مصر، وأسفرت هذه المعركة عن سقوط 42 شهيدًا من رجال القوات البحرية المصرية في معركة البرلس البحرية، ومن بين شهداء المعركة مقدم بحري جلال الدين الدسوقى، ورائد بحري إسماعيل عبد الرحمن فهمى، والملازم السورى جول جمال، ورائد بحري صبحي إبراهيم نصر، وملازم أول جمال رزق الله، وملازم أول محمد البيومى محمد زكى.

واتخذت محافظة كفر الشيخ الرابع من نوفمبر عيدًا قوميًا لها احتفاءً وإحياءً لمعركة البرلس البحرية، ولتمجد تضافر قوى أهالي المحافظة مع عناصر البحرية المصرية فى مواجهة القوات المعتدية الفرنسية والإنجليزية.

أضاف المحافظ، ويتم الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة طيلة شهر نوفمبر من كل عام، من خلال افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الهامه داخل مدن وقرى المحافظة المختلفة، وتشهد المحافظة بهذه المناسبة العديد من الزيارات الهامة من كبار المسئولين والوزراء.