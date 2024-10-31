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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الدواء المصرية يُشارك في مؤتمر منظمي الأدوية الأفارقة

د على الغمراوى
د على الغمراوى
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شارك الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ( افتراضيا)، اليوم الخميس، في فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر منظمي الأدوية الأفارقة-   AMRC، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2024، بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

خلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أهمية تكاتف السلطات التنظيمية الإفريقية لمكافحة ظاهرة الأدوية المغشوشة، كما أكد على الدور الذي يقع علي عاتق هيئة الدواء المصرية وكل السلطات  التنظيمية التي وصلت إلى مستوي النضج الثالث المتقدم بحسب منظمة الصحة العالمية لدعم وتعزيز البيئة التنظيمية الدوائية بالقارة لتكون قادرة على حماية صحة إفريقيا.

يهدف المؤتمر، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "مكافحة المنتجات الطبية دون المستوى والمغشوشة في إفريقيا"، إلى جمع المنظمين من مختلف أنحاء القارة الإفريقية لمناقشة، ووضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المنتجات الطبية المغشوشة على مستوى القارة، بما يشمل تعزيز التدابير الوقائية وتطوير آليات الاكتشاف والاستجابة السريعة.

تأتي تلك المشاركة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية المستمر على تعزيز التعاون مع الهيئات التنظيمية الدوائية في القارة الأفريقية، وتعزيز التواجد الإقليمي للهيئة، بالشكل الذي يُرسخ المكانة الريادية لجمهورية مصر العربية ممثلةً في هيئة الدواء المصرية على الخريطة التنظيمية بالقارة الأفريقية.

كما تعكس مشاركة هيئة الدواء المصرية التزام مصر بتعزيز التعاون الأفريقي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم الريادة المصرية في المجال التنظيمي الصحي ويعزز التواجد الإقليمي والدولي للهيئة.

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IMG-20241031-WA0038
الأدوية المغشوشة الاستجابة السريعة الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء النسخة العاشرة هيئة الدواء المصرية رئيس هيئة الدواء المصرية منظمة الصحة العالمية