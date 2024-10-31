هدنة مدتها 60 يومًا.. واشنطن تقترح خطة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يتضمن هدنة أولية مدتها 60 يوما تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية ويتحرك الجيش اللبناني جنوبا.



نقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن المسودة الخاصة بالاتفاق تتضمن تعيين مسؤول من القيادة المركزية الأميركية للإشراف على تنفيذه، وينص على أنه يحق لإسرائيل مواصلة العمليات في المجال الجوي اللبناني والتصرف ضد التهديدات المتصورة، مما يجعل من الصعب على بيروت الموافقة عليه.



وأكد مسؤولان لبنانيان ومصدر مقرب من حزب الله تفاصيل الاقتراح، لكنهم قالوا إن النتيجة لا تزال غير مؤكدة.



وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر الى إن المفاوضات من المرجح أن تتعثر بسبب إصرار لبنان على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 من دون أي تعديل.