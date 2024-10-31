الأطفال يحيون احتفالية «الشباب والرياضة» بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عبد العزيز المحضر، احتفالية، مساء اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز شباب المدينة، برئاسة دكتور شريف السيد عياد.
وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات قدمها الأطفال، ومنها: عرضا رياضيا لطلائع وناشئين فرق: الكاراتيه وكرة القدم والجمباز والفنون الشعبية، فضلا عن فقرة شعرية، بالإضافة إلى تقديم فرقة "الأنامل الذهبية" بقيادة دكتور راجي المقدم، مجموعة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور.
كما تضمنت الاحتفالية معرضا لابتكارات واختراعات الأطفال في مجالات مختلفة، في ظل إشادة من الحضور مع فقرات الاحتفالية وحرصهم على التقاط صور تذكارية مع الأطفال.