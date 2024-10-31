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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

26 لاعبًا في قائمة منتخب العراق لمواجهتي الأردن وعمان

منتخب العراق
منتخب العراق
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أعلن الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي الأردن وعمان ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

من جهته، قال مدرب منتخب العراق كاساس، إن التحضيرات تبدأ من خلال تجمع لاعبي الدوري العراقي في الثامن من الشهر المقبل في البصرة، ومن بعدها يلتحق اللاعبون المحترفون تباعًا حسب التزاماتهم مع أنديتهم وانتهائهم منها، وصولًا إلى أيام التوقف الدولي للانخراط إلى جانب زملائهم في البصرة.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الأردن صاحب المرتبة الثانية، وبفارق 3 نقاط عن منتخب كوريا الجنوبية المتصدر.

قائمة منتخب العراق لمواجهتي الأردن وعمان 

ضمت قائمة منتخب العراق 26 لاعبًا، هم: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، زيدان إقبال، أمير العماري، أمجد عطوان، محمد الطائي، إبراهيم بايش، يوسف أمين، منتظر ماجد، دانيلو السعد، أحمد ياسين، سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين، علي جاسم.

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