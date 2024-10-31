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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تقصف مناطق في بعلبك بدون سابق إنذار

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
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صعدت إسرائيل قصفها على منطقة البقاع هذا الأسبوع، حيث وقعت ضربات خارج مناطق التحذير في مدينة بعلبك التاريخية وضواحيها اليوم الخميس، بحسب سكان.

كان أخر تحذير أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان لبنانيين قبل القصف قد صدر امس الأربعاء ، وقُتل العشرات في الهجمات، بما في ذلك في بدنايل، شمال بعلبك.

وسجلت لبنان مقتل ثمانية أشخاص اليوم بعد قصف إسرائيلي مفاجئ على بعلبك، حيث لم تكن القرية المقصوفة على خريطة الإخلاء.

تضم المنطقة المقصوفة آثار بعلبك الرومانية التي يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

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