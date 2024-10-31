محمود الجبلاوي مديرًا لوحدة الضمان والجودة بجامعة الأقصر

أصدرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أمس الخميس، قرارًا بتعيين الدكتور محمود محمد محمود الجبلاوي، قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أن تعيين الدكتور الجبلاوي قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، يأتي لاستكمال أعمال المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي الحالية؛ لدعم فاعلية العملية التعليمية الخاصة بكليات السياحة والفنادق والألسن والآثار، وتكثيف العمل في الكليات الأخري لتحقيق معايير الجودة ونشر ثقافة الجودة للهيكل الإداري وتحقيقها في إدارات الجامعة المختلفة.

وأضافت، إن مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة مهمتها الرئيسية هي نشر وتعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة لدى جميع العاملين بالأقسام العلمية والإدارية داخل كليات الجامعة مما يحقق التميز في الأداء ويدعم إنجاز المهام، بالإضافة إلى بناء وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية بالكلية وتأهيلها للتميز من خلال برامج تدريبية متخصصة الرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

تكليف «الجبلاوي» بوضع نظام ومعايير للمتابعة الداخلية وتقويم الأداء

وكلفت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمود الجبلاوي بوضع نظام ومعايير؛ للمتابعة الداخلية وتقويم الأداء في كافة الأنشطة الأكاديمية والبحثية والخدمية والإدارية ‏داخل الجامعة، بما يضمن تحقيق أهدافها والارتقاء بمخرجاتها، واستيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتأهيل الكليات للاعتماد المؤسسى ‏والبرامجي والاستدامة.