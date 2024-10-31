مستقبل وطن: موقف مصر المشرف الداعم للقضية الفلسطينية يمثل صداعًا مزمنًا للمتربصين

‏قال عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الموقف المصري المشرف الداعم للقضية الفلسطينية يسبب صداعًا مزمنا لكافة

‏الأطراف التي تسعى دائما لتشويهه في محاولة للنيل من الدولة ومحاولة تثبيطها.

‏وأكد عبدالله السعيد، في تصريحات له، أن مصر تمثل حجر الزاوية للقضية الفلسطينية وأن الدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني الشقيق عقيدة وطنية راسخة لن يتم التخلي عنها حتى التوصل إلى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

‏

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تلتفت لمثل هذه الشائعات حيث إنها تدرك جيدًا كافة الأطراف التي تقف وراءها بالإضافة إلى أن الشعوب العربية باتت أكثر وعيًا وإدراكًا لكل ما يحيط بها من مغامرات وشائعات.

‏وتابع عبدالله السعيد: "ستظل ادولة المصرية تدافع بكل قوة عن القضية الفلسطينية وستظل حاملةً آمال وأحلام شعبنا الفلسطيني الشقيق ولن يثنيها عن ذلك أي شيء".

وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على مثيري الفتن والشائعات الذين يحاولون زعزعة استقرار الوطن وتشويه موقفنا الوطني المشرف.