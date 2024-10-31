الدوري المصرى.. مواجهة مودرن وإنبى تنتهى بدون أهداف

انتهت مواجهة فريق مودرن سبورت، مع ضيفه إنبى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "استاد السلام"، وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح اى فريق فى فرض أسلوب لعب على الاخر، او ترجمة سيطرته إلى اهداف.

شهد اللقاء ثلاث حالات انذار، فالاول كان لأحمد امين اوفا، والثانى لعلى فوزى لاعبا انبى، بينما جاء الأنذار الثالث لمحمد اميس لاعب مودرن سبورت.

بهذا التعادل اضاف كل فريق اول نقطه له مع مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.