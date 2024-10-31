هدف تريزيجيه لا يكفي.. الريان يخسر من السد في الدوري القطري (فيديو)

تلقى فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، هزيمة من مضيفه السد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان أمام السد، ولعب المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وسجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما نظم نادي السد ممرًا شرفيًا للاعبه أكرم عفيف احتفالًا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا.

أكرم عفيف

في الشوط الثاني، أحرز تريزيجيه هدف تقدم الريان في الدقيقة 67، بعدما استلم تمريرة زميله جابرييل بيريرا، وسدد الكرة بقوة على يمين حارس السد.

وبعد مرور دقيقتين، أدرك محمد وعد التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف أكرم عفيف الهدف الثاني لصالح السد في الدقيقة 89 في شباك رفاق تريزيجيه.

تريزيجيه يسجل هدفه الثاني مع الريان في الدوري القطري

بذلك، سجل تريزيجيه هدفين وصنع 2 آخرين، خلال مشاركته في 6 مباريات في بطولة الدوري القطري حتى الآن.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الريان عند 10 نقاط، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع السد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة الترتيب.