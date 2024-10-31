غدًا .. قطع الكهرباء عن قرى طوخ لمدة 3 ساعات

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائي عن لوحة طوخ القديمة بمدينة طوخ لعمل صيانة، وذلك غدًا الجمعة، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت مديرية كهرباء القليوبية، في بيان بها، أن المغذيات المتأثرة بالفصل هي، المحول رقم 4 جهد 11/66 بمحطة محولات طوخ 11/66 ك . ف فصل شامل، والمناطق المتأثرة بالفصل : "كفر منصور - مشتهر - العمار - كفر العمار - الوحايشة - جزيرة الأحرار".

ودعت شركة الكهرباء أصحاب المخابز والمستشفيات وشركات المياة والصرف الصحي والإتصالات والوحدات الصحية تدبير مصدر بديل للتيار أثناء الفصل، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة التيار فور الإنتهاء من أعمال الصيانة.