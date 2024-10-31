غزل المحلة يصل للإسماعيلية لمواجهة الدراويش في الدوري

شهدت الساعات القليلة الماضية وصول بعثة فريق غزل المحلة إلى مدينة الإسماعيلية، حيث يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الكابتن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، مؤكدًا على أهمية الانسجام بين العناصر لتحقيق أفضل النتائج في مباراة الإسماعيلي.

وأعرب عيد عبد الملك عن تطلعه لتحقيق بداية قوية في الدوري الممتاز، مشددًا على أن الفريق جاهز بدنيًا وفنيًا لمواجهة الإسماعيلي، وأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعكس طموحات جماهير الفريق.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

وأبرم غزل المحلة، عددًا من الصفقات القوية، أبرزها: محمد حمدي زكي من نادي أسوان، أحمد عبد الحكم مدافع سموحة، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي السابق، عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق، ويوسف حسن قادمًا من بلدية المحلة.

موعد مباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، ضيفًا على نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل، بملعب استاد الإسماعيلية، في افتتاح مشوار زعيم الفلاحين في الدوري الممتاز لموسم 2024-2025، حيث تنطلق المباراة في الخامسة مساء.