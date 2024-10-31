حقيقة توقيت صورة حسين فهمي ووفد مهرجان شنغهاي السينمائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة جمعت الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ووفد مهرجان شنغهاي، وأعتقد البعض أن الزيارة تمت اليوم الخميس عقب وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي فجر أمس الأربعاء.

وأكد المركز الإعلامي للمهرجان أن زيارة وفد مهرجان شنغهاي تمت قبل الوفاة بيومين.

وقام وفد من مهرجان شنغهاي السينمائى بزيارة مقر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي ، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا .

ضم الوفد شيلا تونج نائبة المدير العام للمهرجان الصينى والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان .

أطلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة الذى يستعد لإطلاق دورته ال45 ، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه ، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين ، ومنها الاتفاق على تنظيم أسبوع لمصر فى النسخة القادمة من مهرجان شنغهاى ، و تبادل الخبرات والأسماء البارزة فى صناعة السينما بين كلا المهرجانين ، سواء فى تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم .

عقب ذلك، وفى المساء أقيم حفل عشاء لضيوف مهرجان شنغهاى دعا اليه رئيس المهرجان حسين فهمى بحضور هشام عبد الخالق رئيس غرفة الصناعة السينما، وتطرق الحديث فيه أيضا لدعم العلاقة الفنية بين مصر والصين.