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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

من 11 مساء.. فودافون تعلن عن توقف خدماتها بسبب التوقيت الشتوي

فودافون كاش
فودافون كاش
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أرسلت شركة فودافون رسالة نصية إلى عملائها، أبلغتهم خلالها عن توقف خدمات الشركة مساء اليوم، 31 أكتوبر، بسبب تغيير التوقيت الصيفى إلى التوقيت الشتوي لعام 2024.

بحسب الرسالة، فإن خدمات فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى ستكون غير متاحة من الساعة 11 مساءً حتى 3 صباحًا. 

جاء في نص الرسالة:

"نظرًا لتغيير الساعة للتوقيت الشتوي، خدمة فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى ستكون غير متاحة اليوم 31 أكتوبر من 11 مساءً إلى 3 صباحًا".

وعبرت فودافون عن شكرها لعملائها في نهاية الرسالة، وقالت: "شكرًا لتفهمكم".

التغيير يعني أن خدمات فودافون كاش وغيرها ستتوقف لمدة 5 ساعات. فعندما تصل عقارب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشرة، وفقًا للتوقيت الجديد.

فودافون خدمات فودافون كاش لتوقيت الشتوي