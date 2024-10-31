ارتفاع حصيلة الفيضانات المفاجئة بفالنسيا إلى 155 وفاة.. وإنذار وحالة تأهب في "كاستيلون" بكتالونيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في مدينة فالنسيا وشرق إسبانيا، اليوم الخميس، إلى 155 حالة وفاة، بحسب السلطات الإسبانية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم أعلى إنذار وحالة تأهب لمقاطعة كاستيلون وفي إقليم كتالونيا، كما تم إصدار تنبيه باللون الأصفر لمدينة تاراجونا، وذلك مع تحرك العاصفة متوجهة إلى شمال البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد المحليين - بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى أن كمية الأمطار التي تهطل على مدار عام كامل هطلت في 8 ساعات فقط في أجزاء من فالنسيا، الثلاثاء الماضي، ومنذ ذلك الحين تحركت العاصفة التي تسببت في هطول الأمطار الغزيرة في اتجاه الشمال الشرقي.

من جانبه، حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - بعد وصوله إلى فالنسيا، في وقت سابق اليوم - مواطني المدينة على "البقاء في منازلهم" أثناء جهود الإنقاذ، موضحا أن "الأولوية الآن هي العثور على المفقودين من أجل تخفيف الألم الذي تعاني منه الأسر".

وأضاف: "سندعم البحث عن طريق البر والبحر والجو لحين العثور على جميع المفقودين"، مستطردا: "من فضلكم، العاصفة مستمرة، من فضلكم ابقوا في المنزل.. من فضلكم استمعوا إلى جميع بيانات خدمات الطوارئ واحتياجاتهم وتوصياتهم".

وشدد سانشيز على أن "الأمر الأكثر أهمية هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.. تصدر وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تنبيهات، وأطلب الالتفات إلى هذه التوصيات".



وفيما يخص رد الفعل الأوروبي، قامت المفوضية الأوروبية، اليوم، بتنكيس الأعلام جزئيا في مقرها في بروكسل، كما عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم إسبانيا في أعقاب الفيضانات.