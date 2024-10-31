السفير السوداني بالقاهرة يشيد بدور الصحافة والإعلام المصري في دعم السودان

أعرب السفير السوداني في القاهرة، الفريق أول عماد الدين مصطفى، عن تقديره العميق للصحافة المصرية، مثمنًا جهودها في فضح المؤامرات التي تستهدف السودان وشعبه. ووجه شكره لنقابة الصحفيين المصرية، وخاصةً لجنة الشؤون العربية والخارجية برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، على تنظيمها لقاءً لمناقشة العلاقات المصرية السودانية ودور الإعلام في دعم السودان.

كما أشار السفير إلى أهمية الدعم الإعلامي المصري لموقف السودان في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد استقراره، مؤكدًا على تقديره للبيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية المصرية والأزهر الشريف التي أدانت محاولات الإخلال بالأمن السوداني. وأكد على متانة الروابط بين شعبي البلدين، في استقرار السودان وأمنه جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وأمنها، والعكس صحيح.

IMG-20241031-WA0018

IMG-20241031-WA0015

IMG-20241031-WA0017