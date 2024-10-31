غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت في بداية الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

جاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

ويغيب عن قائمة بيراميدز النجم رمضان صبحى.