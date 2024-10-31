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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لـ ٣٠ حالة إشغال وتحرير ١٠ محاضر خلال حملة مكبرة بالشهداء

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي.
شنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة الشهداء حملة إشغالات مكبرة مسائية بشوارع وميادين المدينة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة 

أسفرت الحملة عن إزالة ٣٠ إشغال طريق وتحرير ١٠ محاضر إشغال وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين وتحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري.

ازالة الاشغالات الباعة الجائلين الإشغالات والتعديات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية