إزالة فورية لـ ٣٠ حالة إشغال وتحرير ١٠ محاضر خلال حملة مكبرة بالشهداء

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي.

شنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة الشهداء حملة إشغالات مكبرة مسائية بشوارع وميادين المدينة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة

أسفرت الحملة عن إزالة ٣٠ إشغال طريق وتحرير ١٠ محاضر إشغال وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين وتحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري.