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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية الأوروبية تُغرم شركة أدوية إسرائيلية لمُحاولتها منع مُنافسة أوروبية من بيع عقار لعلاج "التصلب المُتعدد"

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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غرمت المفوضية الأوروبية، شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا" أكثر من 460 مليون يورو (500 مليون دولار)، لسعيها بطرق ملتوية حماية براءة اختراع دوائها لعلاج مرض "التصلب المتعدد"، والاستخفاف بمساعي شركة أوروبية منافسة لتطوير عقار يُعالج المرض.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن المفوضية الأوروبية قولها في بيان صحفي، أن الشركة الدوائية أساءت استخدام نظام حماية براءات الاختراع، لتمديد حماية براءة الاختراع، الخاصة بدوائها "كوباكسون"، الذي يحتوي على المادة الفعالة "جلاتيرمر أسيتات".

وقالت المفوضية، إن الشركة الإسرائيلية دشنت "حملة استخفاف" بشركة سينتون، وهي الشركة الوحيدة الأخرى التي تنتج دواء مُرخصًا في أوروبا يحتوي على المادة المذكورة.

وأضافت المفوضية الأوروبية، إن شركة (تيفا) "نشرت معلومات تتناقض مع نتائج السلطات الصحية، سعيًا للتشكيك في سلامة وفعالية وتكافؤ العلاج للمنتج المنافس.

واستهدف مسؤولو الشركة الإسرائيلية، الأطباء والمجموعات المشاركة في تسعير الأدوية وسدادها، "بهدف إبطاء أو منع دخول منافستها" إلى العديد من البلدان.

المفوضية الأوروبية الأدوية التصلب المتعدد