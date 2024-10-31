ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة النني.. الجزيرة يخطف تعادلًا صعبًا أمام الوصل بالدوري الإماراتي

محمد النني في مباراة
محمد النني في مباراة الجزيرة ضد الوصل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خطف فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، تعادلًا صعبًا أمام نظيره الوصل بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي.

تواجد النني في تشكيل الجزيرة الأساسي أمام الوصل، ولعب المباراة كاملة من بدايتها حت نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

النني يشارك في تعادل الجزيرة مع الوصل

افتتح فينيسيوس ميلو التهديف في الدقيقة السابعة، ووضع الجزيرة في المقدمة، قبل أن يدرك هاريس سيفيروفيتش التعادل لفريق الوصل بعد مرور 5 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تقدم جوناتاس سانتوس لصالح الوصل بهدف ثان في الدقيقة 51، ثم سجل رامون ميريز الهدف الثاني لرفاق النني.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس ميلو في الدقيقة 90+6، بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

وسجل النني هدفًا مع الجزيرة في الدوري الإماراتي، كما قدم تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 7 مباريات.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

وبتلك النتيجة، ارتقى الجزيرة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة، بينما رفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط في المرتبة السادسة.

النني الجزيرة الوصل الدوري الإماراتي محمد النني اخبار النني اخبار محمد النني اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين