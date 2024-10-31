رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش التطبيق الإلكتروني للأمن الإداري بالمستشفيات الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي آليات عمل التطبيق الالكتروني للأمن الإداري بالمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور همام الشاذلي الاستاذ المساعد بكلية الحاسبات و المعلومات و الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومصطفى داود مدير عام ادارة الامن الجامعي ومبارك احمد محمود مدير عام العلاقات العامة

واكد رئيس الجامعة اهمية حوكمة منظومة الامن بالمستشفيات الجامعية وتوفير اقصى درجات الامن والسلامة لنزلاء المستشفيات والاطقم الطبية و العاملين مشيرا الى ان التطبيق يتضمن قواعد بيانات كاملة عن افراد الامن الاداري بالمستشفيات وتوزيعهم على مختلف الاقسام واماكن النقاط الامنية .

وناقش رئيس الجامعة آليات وخصائص التطبيق والصلاحيات الممنوحة للمعنيين .