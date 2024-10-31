القبض على تاجر مخدرات قبل ترويج 6 كيلو أستروكس في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تاجر مخدرات، قبل ترويج 6 كيلو أستروكس بمنطقة المعصرة.

وردت معلومات سرية للنقيب محمد راضي معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

بعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة وتبين قيام عاطل يدعى "هادي ع غ" يبلغ من العمر 40 سنة مقيم بعزبة الهجانة بدائرة القسم، بالإتجار في الأستروكس المخدر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم وعثر بحوزته علي 6 كيلو من مخدر “الاستروكس”، وبندقية خرطوش عيار 12 .

خلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، كما أفاد بأن السلاح المضبوط كان للدفاع عن النفس.

تم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت ضباط المباحث بالتحريات حول القضية.