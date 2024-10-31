ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات

المنتدى الحضري العالمي
المنتدى الحضري العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح غدٍ الجمعة ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات، والذي تنظمه محافظة القاهرة في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في ٤ نوفمبر المقبل .

وسيشارك فى الماراثون أكثر من ٧٠٠ دراجة من مراكز الشباب، وما يقارب ٥٠ من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

يبدأ الماراثون من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وينتهى بحديقة الحرية بالأوبرا .

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتدى الحضري العالمي المنتدى الحضري القاهرة الخديوية